Aichach-Oberbernbach

vor 48 Min.

Sensation in Oberbernbach: Archäologen graben mittelalterliche Mühle aus

Plus In Oberbernbach machten Archäologen eine sensationelle Entdeckung: Sie fanden eine mittelalterliche Mühle. Was sie über die Vergangenheit verrät.

Von Erich Echter

Es war ein unscheinbares Holzstück, das eine Baggerschaufel beim Ausheben eines Baugrundes im Juli dieses Jahres im Aichacher Stadtteil Oberbernbach zutage förderte. In circa dreieinhalb Metern Tiefe hatte es an der Straße "Am Bahngraben" gelegen, die vom Oberbernbacher Weg abzweigt. Der Fund wurde zum Landesamt für Denkmalpflege nach Thierhaupten (Landkreis Augsburg) gebracht. Der dortige Referatsleiter Bodendenkmalpflege für Schwaben, Dr. Hubert Fehr, sagt: "Im Haus haben wir schnell erkannt, dass es sich um eine mittelalterliche Mühle handeln könnte." Für Aichach erweist sich das vermeintlich unscheinbare Stück Holz somit als archäologische Sensation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen