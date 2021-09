Unfall in Oberbernbach: 21-jähriger Kraftradfahrer stürzt

Bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ist ein 21-Jähriger leicht verletzt worden. Er ist mit einem Kraftrad unterwegs gewesen und gestürzt.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Kraftrads ist am Sonntagnachmittag im Aichacher Stadtteil Oberbernbach gestürzt. Der junge Mann war gegen 15.45 Uhr auf der Maria-Eich-Straße in Richtung des Hollenbacher Ortsteils Motzenhofen unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, bremsten auf Höhe des Sportplatzes in Oberbernbach vor dem jungen Mann andere Fahrzeuge verkehrsbedingt ab. Um einen Aufprall zu vermeiden, leitete der 21-Jährige laut Polizei eine Vollbremsung ein, verriss währenddessen den Lenker und stürzte.

Unfall in Oberbernbach: 21-Jähriger wird laut Polizei leicht verletzt

Er zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Am Kraftrad entstand ein Schaden von circa 500 Euro. (nsi)