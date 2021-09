Wasserwerk: Magnusgruppe vergibt Aufträge für rund sechs Millionen Euro

Plus Der Neubau des Wasserwerkes im Aichacher Stadtteil Oberbernbach läuft. Sorgen machen dem Aichacher Zweckverband Magnusgruppe die hohen Stahlpreise.

Rund 13 Millionen Euro wird das neue Wasserwerk der Magnusgruppe kosten. Nahezu die Hälfte der Auftragssumme hat der Aichacher Zweckverband zur Wasserversorgung nun vergeben. In der Verbandsversammlung am Donnerstag waren es sieben Gewerke, die aufgrund der Ausschreibungen der Fachbüros geprüft und von den Verbandsräten vergeben worden waren. Ein Trojaner machte potenziellen Anbietern einen Strich durch die Rechnung.