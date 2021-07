Aichach-Oberwittelsbach

vor 48 Min.

In der Burgkirche ist das Gerüst unterm Gewölbe verschwunden

Gelungen ist die Sanierung des Gewölbes in der Burgkirche in Oberwittelsbach. Das Schwerlastgerüst im Kirchenschiff ist abgebaut.

Plus Der letzte Abschnitt der Generalsanierung in dem Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach läuft. Wann dort wieder eine Messe gefeiert wird, bleibt noch offen.

Von Erich Echter

Das Schwerlastgerüst, das dem Gewölbe in der Burgkirche von Oberwittelsbach während der Reparatur Halt gab, ist nun abgebaut. Dagmar Feiler, Projektleiterin der Generalsanierung beim Staatlichen Bauamt in Augsburg, ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Sanierungsarbeiten. „Wir liegen in der Zeit und wollen bis Jahresende einen Großteil der Arbeiten erledigen“, sagt sie. Abgeschlossen werden soll die Sanierung im Jahr 2022. Ab wann in dem historischen Gotteshaus wieder Messen gelesen werden - da will sich die Projektleiterin nicht festlegen. Vor Überraschungen sei man nie sicher, sagt sie.

