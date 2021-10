Aichach

19:30 Uhr

Offene Moschee in Aichach soll Hemmschwellen abbauen

Der große Gebetsraum der Männer in der Aichacher Moschee. Er konnte am "Tag der offenen Moschee" erkundet werden.

Plus Die Islamische Gemeinde in Aichach führt zum "Tag der offenen Moschee" Gäste durch ihre Räume. Dabei geht es auch um das Kopftuch für Frauen und Gefahren für die Jugend.

Von Inge von Wenczowski

Zum "Tag der offenen Moschee" öffnete auch die Moschee in Aichach für interessierte Besucher. Ziel des Tags ist es, Brücken zu bauen und Hemmschwellen abzubauen. Die Islamische Gemeinschaft in Aichach wurde 1984 gegründet und nutzte zunächst Räumlichkeiten in der Münchener Straße. Seit 2002 befindet sich die Moschee in der Schrobenhausener Straße in Aichach.

