Aichach: Optiker startet Aktion mit regionalen Gutscheinen

Der Inhaber von Optik Reinthaler in Aichach will mit einer Aktion regionale Läden unterstützen, die unter den Ausgangsbeschränkungen leiden. So macht man mit.

Gerade kleine Läden leiden unter den Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Helmut Reinthaler, Inhaber von Optik Reinthaler in Aichach, hat deswegen eine Aktion gestartet, mit der Geschäften geholfen werden soll: Mit irgendwelchen Utensilien zu Hause oder im Büro sollen Leute Brillen basteln und ein Foto davon an info@optik-reinthaler.de senden. Brillen, die nicht aus verderblichen Objekten bestehen, können eingesendet werden.

Gutscheine für regionale Unternehmen werden verlost

Verlost werden 200-Euro-Gutscheine für regionale Unternehmen und jeweils ein 100-Euro-Gutschein für den Optiker. Die ersten zehn Gutscheine übernimmt Optik Reinthaler, ab da setzen sich die Preise aus Spenden zusammen. Und die Aktion läuft an: Im Lostopf sind Gutscheine im Wert von 6.000 Euro – und um die 200 Brillenbilder im Postfach des Optikers. (mswp)

