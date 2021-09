Aichach

12:00 Uhr

Ortssprecherwahlen der Aichacher Stadtteile beginnen

Plus Acht Stadtteile können Ortssprecher und Ortssprecherinnen wählen. Los geht es mit Ober- und Untermauerbach am nächsten Montag. Gewählt wird diesmal in Aichach.

Von Claudia Bammer

Acht Aichacher Stadtteile können in der aktuellen Amtszeit des Stadtrats Ortssprecher und Ortssprecherinnen wählen. Bislang hat das allerdings die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen verhindert. Nächste Woche sollen nun die ersten drei Wahlen über die Bühne gehen. Los geht's am Montag, 6. September, mit Ober- und Untermauerbach. Die Ortssprecher haben zwar kein Stimmrecht, aber beratende Funktion im Stadtrat.

