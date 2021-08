Pauline ist da: Erstes Baby kommt im Aichacher Geburtshaus zur Welt

Plus Im Aichacher Geburtshaus ist das erste Baby zur Welt gekommen. Dabei sollte es eigentlich erst im September eröffnen. Bald ist ein Tag der offenen Tür geplant.

Pauline ist da. Sie ist nicht nur das erste Kind ihrer Eltern Anja und Robert Ott aus Kühbach. Sondern auch das erste Kind, das im neuen Aichacher Geburtshaus auf die Welt kam - deutlich vor dem errechneten Geburtstermin Ende August und vor der offiziellen Eröffnung des Geburtshauses. Pia Petrovic aus dem Aichacher Stadtteil Oberbernbach, die als Hebamme gemeinsam mit Linja Dittmann aus Augsburg die Mama vor, während und nach der Geburt betreute und betreut, ist die Freude in der Stimme anzuhören. Sie spricht von einer "schöne[n] Geburt" und einer "tolle[n] Einweihung des Geburtshauses". Lange war in der Stadt Aichach und im Landkreis darum gerungen worden, dass - abgesehen von Hausgeburten - wieder "echte" Aichacherinnen und Aichacher zur Welt kommen. Pauline machte nun den Anfang.