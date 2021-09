Aichach

vor 16 Min.

Pläne für einen verkaufsoffenen Sonntag in Aichach scheitern erneut

Wieder nichts wird es mit einem verkaufsoffenen Sonntag in Aichach. Das sorgt auch für Unverständnis.

Plus Stadt Aichach und mehrere Einzelhändler bemühten sich um einen verkaufsoffenen Sonntag am 19. September. An welchen Formalitäten das Vorhaben scheitert.

Von Max Kramer

Viermal pro Jahr findet der verkaufsoffene Sonntag in Aichach statt. Wann, ist in einer eigenen Verordnung festgehalten. Demnach stehen zwei Termine noch aus, am 31. Oktober und vor Weihnachten. Die beiden bisher vorgesehenen fielen wegen Corona flach. Nicht zum ersten Mal bemühten sich nun Aichacher Einzelhändler und Stadt Aichach um Ersatz, im Blick hatten sie den kommenden Sonntag, 19. September. Daraus wird jedoch nichts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen