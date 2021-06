Aichach

Polizei: Unbekannter tritt gegen Außenspiegel an mehreren Autos

Ein bislang Unbekannter hat in Aichach in der Lilienstraße gegen die Außenspiegel mehrerer Autos getreten. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in der Zeit von 1.15 bis 2 Uhr. Ein Außenspiegel bricht Die meisten Außenspiegel klappten durch die Tritte ein. Ein Außenspiegel sei allerdings gebrochen, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. (bac) Lesen Sie dazu auch:



