12:49 Uhr

Aichach: Polizei weckt betrunkenen Lastwagenfahrer

Einen betrunkenen Lastwagenfahrer musste die Aichacher Polizei am frühen Dienstagnachmittag wecken.

Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer liefert ins Gewerbegebiet an der B300. Dort fällt sein starker Alkoholgeruch auf. Bis die Polizei eintrifft, ist er eingeschlafen.

Von einem solchen Weckruf träumen Lastwagenfahrer in der Regel nicht: Die Polizei weckte am Dienstagmittag einen betrunkenen Lastwagenfahrer im Gewerbegebiet Acht300 bei Gallenbach auf. Der 59-Jährige war gegen 12.40 Uhr mit seinem Gespann auf das Gelände einer Firma in der Carl-von-Linde-Straße gefahren. Als er seine Ladung abgeben wollte und deshalb ein Gespräch mit den Angestellten der Firma suchte, fiel ihnen auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch.

Sie informierten die Polizei. Als die Streife wenig später vor Ort eintraf, war der 59-Jährige im Führerhaus eingeschlafen. Die Beamten weckten den Mann. Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Der 59-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. (jca)

