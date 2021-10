Prozess: 20-Jähriger steht nach Drogenfund mit einem Fuß im Gefängnis

Plus Ein 20-Jähriger steht unter offener Bewährung, als er mit Drogen im Auto erwischt wird. Es ist nicht der einzige Grund, weshalb er vor Gericht in Aichach steht.

Spitz auf Knopf stand es kürzlich für einen 20-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis, ob er von dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird. Er war im Dezember 2019 bekifft Auto gefahren – ohne Führerschein – und hatte dabei einen Sachschaden von insgesamt rund 14.000 Euro angerichtet und einen Polizisten beleidigt. Der 20-Jährige war deshalb wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Führerschein und Beleidigung angeklagt. Außerdem stand im Raum, dass er im Mai 2020 zusammen mit seinem heute 19-jährigen Bruder und einem Bekannten bei einer Autofahrt Drogen verkaufen wollte. Während er unter offener Bewährung stand.