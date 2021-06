Prozess: 31-Jähriger schlägt seine Frau und türmt über das Garagendach

Plus Ein Streit zwischen einem getrennt lebenden Paar eskaliert. Ein Nachbar ruft die Polizei und wird von dem 31-Jährigen attackiert. Der steht jetzt vor Gericht.

Im Streit schlug ein 31-Jähriger aus Aichach seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau im Februar zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht. Als ein Nachbar die Polizei rief, schlug er auch ihm ins Gesicht. Diesmal allerdings mit der Faust. Vor dem Aichacher Amtsgericht, wo er sich wegen Körperverletzung verantworten musste, fühlte sich der Angeklagte jetzt allerdings fehl am Platz.