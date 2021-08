Prozess: Betrunkener Autofahrer greift im Krankenhaus Polizisten an

Plus Ein 28-Jähriger überfuhr eine Verkehrsinsel und landete im Graben. Danach wehrte er sich vehement gegen eine Blutentnahme. Nun stand er in Aichach vor Gericht.

Die Ausnüchterungszelle bei der Polizei war das Erste, woran sich ein 28-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg erinnern konnte. Dass er vorher betrunken mit dem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und im Graben gelandet war, anschließend im Krankenhaus bei der Blutentnahme einen zweifelhaften Auftritt hingelegt und Polizisten beleidigt und angegriffen hatte, war im Alkoholnebel verschwunden. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Aichach gab der 28-Jährige trotzdem alles zu.