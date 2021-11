Prozess: Ein Bruder schlägt den anderen "wie im Blutrausch"

Plus Zwei Brüder führen im nördlichen Landkreis gemeinsam einen Betrieb. Die Gehaltserhöhung einer Tochter ist der Auslöser für einen handgreiflichen Streit.

Grün sind sich die beiden 55 und 59 Jahre alten Brüder aus dem nördlichen Landkreis schon lange nicht mehr. Obwohl sie gemeinsam einen Betrieb führen. Seit Februar ist es aber ganz aus. Da war der 55-Jährige wutentbrannt auf das Grundstück seines Bruders gestürzt, hatte diesen mehrfach auf den Kopf geschlagen, ihn beleidigt und bedroht. Er musste sich deshalb nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs vor dem Amtsgericht Aichach verantworten.