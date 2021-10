Prozess: Für ein paar Gramm Marihuana gibt er seine Adresse her

Plus 28-Jähriger erlaubt einem Arbeitskollegen, seine Anschrift für Drogenbestellungen zu nutzen. Dafür steht er jetzt wegen Drogenhandels vor Gericht.

Dumm und naiv sei er gewesen, sagt der Angeklagte vor dem Schöffengericht am Aichacher Amtsgericht. Der 28-jährige Aichacher hatte einem Arbeitskollegen seine Adresse zur Verfügung gestellt, damit der diese für die Anlieferung von im Internet bestellten Drogen verwenden konnte. Eines der bestellten Pakete war von den Behörden abgefangen worden und der Aichacher wegen unerlaubten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge angeklagt worden. Jetzt hatte der 28-Jährige Angst, dass er im Gefängnis landen und alles den Bach runtergehen könnte.