Aichach

vor 1 Min.

Prozess in Aichach: 39-Jähriger verletzt Sohn am Oberarm

Ein 39-Jähriger wird am Amtsgericht Aichach zu einer Geldstrafe verurteilt.

Plus Ein 39-Jähriger will seinen Sohn für ein gemeinsames Wochenende bei seiner Ex-Freundin in Aichach abholen. Doch weder Mutter noch Kind sind vor Ort.

Von Katja Neitemeier

Bereits vor dem Vorfall war die Stimmung aufgeheizt. So beschrieb es der 39-jährige Angeklagte aus Ulm bei einer Verhandlung im Amtsgericht Aichach. Eigentlich wollte er Ende November 2020 seinen elfjährigen Sohn bei seiner Ex-Freundin in Aichach abholen, um mit ihm das Wochenende zu verbringen. Allerdings waren weder Kind noch Mutter wie vereinbart zu Hause, sondern hielten sich bei einer Freundin auf. Dort eskalierte die Situation derart, dass sie nun ein Nachspiel vor Gericht hatte.

Themen folgen