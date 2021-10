Aichach

vor 33 Min.

Prozess in Aichach: Landwirt liefert 60 Tonnen Getreide auf falsche Rechnung

Um eine Getreidelieferung drehte sich eine Verhandlung am Amtsgericht in Aichach.

Plus Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Aichach-Friedberg liefert die Getreideernte eines Landwirts ab, lässt das Geld aber auf ein anderes Konto überweisen.

Von Gerlinde Drexler

Sehr verwirrend war eine Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht. Es ging um 60 Tonnen Getreide, die der 33-jährige Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis an das Agrarzentrum in Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) geliefert hatte - im Auftrag eines 63-jährigen Landwirts. Gutgeschrieben bekommen hatte die rund 10.000 Euro aber ein ganz anderer. Vor Gericht drehte sich alles um die Frage: Wer hatte was mit wem und wann ausgemacht? Ein gordischer Knoten, den auch sechs Zeugen nicht durchschlagen konnten. Stattdessen gab es eine überraschende Wendung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen