Aichach

vor 35 Min.

Prozess in Aichach: Rentner verletzt Nachbarn mit der Säge an den Händen

Ein Nachbarschaftsstreit wegen eines Bretts am Zaun bringt einen 69-Jährigen am Aichacher Amtsgericht auf die Anklagebank. Der Nachbar hat alles gefilmt.

Plus Ein Nachbarschaftsstreit wegen eines Bretts am Zaun bringt einen 69-Jährigen am Aichacher Amtsgericht auf die Anklagebank. Der Nachbar hat alles gefilmt.

Von Gerlinde Drexler

Der kurze Ruck nach oben mit der Säge in Richtung des Gesichts des Filmenden war auf dem Video deutlich zu sehen. Der 69-Jährige, der im Oktober vergangenen Jahres die Säge in der Hand gehalten hatte, bestritt, damit auf seinen Nachbarn gezielt und ihn verletzt zu haben. Er hatte wegen gefährlicher Körperverletzung einen Strafbefehl über eine sechsmonatige Bewährungsstrafe sowie 1000 Euro Geldauflage erhalten. Dagegen hatte der Rentner aus dem nördlichen Landkreis Einspruch eingelegt. Am Amtsgericht Aichach wies Richter Axel Hellriegel ihn darauf hin, welches Risiko er damit eingegangen sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen