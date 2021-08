Prozess in Aichach: Schwäger tragen ihren Streit vor Gericht aus

Plus Zwei Nachbarn aus dem Landkreis Aichach-Friedberg schenken sich trotz Verwandtschaft nichts. Ihre Frauen sind Schwestern. Im Prozess geht es um Beleidigung.

Vor Gericht haben sich die beiden 74 und 79 Jahre alten Nachbarn aus dem nördlichen Landkreis schon öfter getroffen. Meistens ging es dabei um Beleidigungen. So auch kürzlich, als der 74-Jährige deswegen als Angeklagter vor dem Amtsgericht Aichach saß. Er hatte einen Strafbefehl über 4800 Euro (120 Tagessätze zu je 40 Euro) erhalten und dagegen Einspruch eingelegt. Das Traurige daran: Der 79-Jährige ist sein Schwager. Die Frauen der Männer sind Schwestern. Trotzdem schenken sich die Nachbarn nichts.