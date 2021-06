Aichach

13:00 Uhr

Rätselhafte Post: Was steckt hinter mysteriösen Samen-Päckchen?

Plus In Aichach landet ein rätselhaftes Päckchen aus China. Absender: unbekannt. Inhalt: Pflanzensamen. Eine gezielte Bio-Attacke? Welcher Hintergrund vermutet wird.

Von Max Kramer

Es ist ein kleines, weißes, unscheinbares Päckchen, das Ende März im Briefkasten einer Aichacherin landet. Abgeschickt wurde es offenbar in China, so steht es auf der Sendung im entsprechenden Feld. Der Absender bleibt unbekannt, versteckt hinter chinesischen Schriftzeichen. So weit, so verwunderlich. Denn wissentlich bestellt hat die Frau, deren private Telefonnummer sogar auf dem Umschlag steht, in Fernost nichts. Doch richtiggehend rätselhaft wird es, als sie das Päckchen öffnet: In ihm befindet sich eine kleine Plastiktüte mit Pflanzensamen. Was und wer steckt dahinter?

