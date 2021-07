Aichach

Remondis richtet in Ecknach ein Erdenwerk ein

Die Firma Remondis will auf ihrem Betriebsgelände an der Peter-und-Paul-Straße in Ecknach ein Erdenwerk einrichten Auf unserem Luftbild ist oberhalb des Unternehmens die Augsburger Straße (alte B300) zu sehen, vorne die Industriestraße.

Plus Das Unternehmen will im Aichacher Stadtteil Ecknach aus Grüngut, Holzfasern und Torf Erden herstellen. Dort sollen auch Bürger ihr Grüngut abgeben können.

Von Claudia Bammer

Ein Erdenwerk will die Firma Remondis auf ihrem Betriebsgelände in Ecknach einrichten. Dem Bauantrag für das Vorhaben im "Gewerbepark an der B300" an der Peter-und-Paul-Straße hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats einstimmig das Einvernehmen erteilt. Dort sollen auch Bürger ihr Grüngut abgeben können.

