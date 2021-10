Rolf Burkhard bleibt Ortssprecher von Oberschneitbach

Bei der letzten von acht Ortsversammlungen von Aichacher Stadtteilen ist die Wahlbeteiligung besonders hoch. Ein Kandidat tritt überraschend gegen Burkhard an.

Ein Titel ist Oberschneitbach sicher: Der Aichacher Stadtteil hatte die höchste Wahlbeteiligung bei den acht Ortssprecherwahlen. Für den großen Zulauf hatte offenbar die Tatsache gesorgt, dass sich neben dem bisherigen Ortssprecher Rolf Burkhard kurzfristig auch Tobias Buchner zur Wahl stellte. Mit 87 Stimmen wurde Burkhard im Amt bestätigt. Buchner bekam 25 Stimmen. Ein Stimmzettel war ungültig.

Von 310 Stimmberechtigten in Oberschneitbach kamen am Mittwochabend 113 in die Aichacher TSV-Turnhalle. Das entspricht 36,5 Prozent. Zum Vergleich: Auch für Ober- und Untermauerbach hatte es zwei Kandidaten gegeben. Von 471 Stimmberechtigten kamen 105 zur Wahl, also 22,3 Prozent. Bei zwei Kandidatinnen wählten 61 von 606 Wahlberechtigten aus Unterwittelsbach. Das entspricht 10,1 Prozent.

Burkhard ist seit 2014 Ortssprecher für den Aichacher Ortsteil

Aus Walchshofen nahmen mit 32 von 245 Wahlberechtigten 13,1 Prozent an der Ortsversammlung teil, aus Untergriesbach kamen 36 von 396 Stimmberechtigten, also 9,1 Prozent. Aus Edenried waren es 24 von 212 (11,3 Prozent), aus Unterschneitbach 42 von 391 (10,4 Prozent). Am niedrigsten war die Wahlbeteiligung bei der Gallenbacher Versammlung mit 26 von 443 Stimmberechtigten (5,7 Prozent).

Die Interessen der Oberschneitbacher vertritt der Unternehmer Rolf Burkhard seit 2014 im Aichacher Stadtrat. Damals wurde erstmals ein Ortssprecher gewählt, nachdem der Stadtteil etwa acht Jahre lang nicht vertreten war. Burkhard gehört der Freien Wählergemeinschaft (FWG) an, hat aber bislang bei den Kommunalwahlen den Sprung in den Stadtrat nicht geschafft.

Tobias Buchner will sich in Oberschneitbach engagieren

Rolf Burkhard ist seit rund 30 Jahren mit einem Bagger- und Transportbetrieb selbstständig und betreibt eine Sand- und Kiesgrube in Dasing sowie die Bauschuttrecyclinganlage im Aichacher Stadtteil Untermauerbach. Der 53-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. In Oberschneitbach gehört er der Feuerwehr an. Zu seiner Tätigkeit als Ortssprecher sagt Burkhard: "Ich mach die Arbeit sehr gern. Es macht wahnsinnig Spaß, mit den Leuten zu arbeiten." Man müsse dranbleiben, dann komme man auch weiter, sagt Burkhard. Als Beispiele nennt er den Gasanschluss für den Stadtteil und die Asphaltierung von zwei Straßen.

Lesen Sie dazu auch

Kurz vor der Ortsversammlung hat Tobias Buchner bekannt gegeben, dass auch er kandidieren will. Der 27-Jährige ist in Oberschneitbach aufgewachsen, ledig und arbeitet als Landwirt und Industriemechaniker. Er stamme aus einer Familie, in der das Ehrenamt einen hohen Stellenwert hat und wolle sich ehrenamtlich in seinem Heimatort engagieren, in dem er Teil der Gesellschaft sei, sagt er zu seiner Motivation.

Tobias Buchner trat bei der Ortssprecherwahl für Oberschneitbach an. Foto: Claudia Bammer

Buchner gehört dem Schützenverein und der Feuerwehr an und ist in Griesbeckerzell Sitzungspräsident bei der Faschingsgesellschaft Zell ohne See. Über sich selbst sagt Buchner: "Ich bin einer, der gern schimpft, aber dann muss man es selbst besser machen." Als Ortssprecher wolle er Bindeglied zwischen dem Ortsteil und dem Stadtrat sein.

Von den 113 abgegebenen Stimmen bekommt schließlich Rolf Burkhard 87 und Tobias Buchner 25. Ein Stimmzettel ist ungültig. "Ich freu mich wahnsinnig", sagt Burkhard, als er die Wahl annimmt. Für diese Amtszeit sieht er aktuell Handlungsbedarf bei der Bushaltestelle des Augsburger Tarif- und Verkehrsverbunds (AVV) an der Hauptstraße. Die müsste überdacht und die Situation dort für Kinder sicherer gestaltet werden, sagt er. Dazu will er das Gespräch mit der Verwaltung suchen.

Alle Ortssprecherinnen und Ortssprecher sind jetzt gewählt

Damit ist nun die Riege der Ortssprecher und Ortssprecherinnen komplett. Mit Unterschneitbach und Unterwittelsbach sind es zwei mehr als bisher, die nicht von einem gewählten Stadtrat vertreten sind. Gewählt sind neben Burkhard Daniel Stegmair (CSU) für Ober- und Untermauerbach, Xaver Müller (CWG) für Walchshofen, Elfriede Achter (FWG) für Untergriesbach, Bernhard Rest (CSU) für Edenried, Hubert Friedl (CSU) für Unterschneitbach, Helga Schnell (BZA) für Unterwittelsbach und Josef Neumaier (FWG) für Gallenbach.