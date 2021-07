Sabine Kreitmeir verabschiedet sich aus dem Stadtrat

Plus Die Stadträtin von Bündnis 90/Die Grünen absolviert ihre letzte Sitzung. Sie legt ihr Mandat nieder, weil sie Aichach verlässt.

Für Sabine Kreitmeir war die Sitzung am Donnerstagabend die letzte als Mitglied des Aichacher Stadtrats. Die Grüne zieht weg aus Aichach. Der Stadtrat stimmte ihrer Mandatsniederlegung kurz vor dem Ende der jüngsten Sitzung zu. Beim letzten Tagesordnungspunkt, der nachträglich aufgenommen wurde - dem CSU-Antrag zu mobilen Luftfiltergeräten für Schulen und Kitas - durfte sie deshalb schon nicht mehr mit abstimmen.