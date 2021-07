Aichach

vor 34 Min.

Sabine Kreitmeir verlässt den Aichacher Stadtrat

Plus Die Grüne legt ihr Mandat Ende Juli nieder. Ihr Nachrücker ist der Tierarzt Michael Zott. Das Umweltreferat übernimmt Magdalena Federlin – zum zweiten Mal.

Von Claudia Bammer

Im Aichacher Stadtrat steht ein Wechsel an: Sabine Kreitmeir (Bündnis 90/die Grünen) legt ihr Mandat nieder. Der Grund: Sie zieht weg aus Aichach. Die Mandatsniederlegung ist Thema in der nächsten Stadtratssitzung am Donnerstag, 22. Juli. Das bestätigt Hauptamtsleiterin Aurelija Igel auf Anfrage unserer Redaktion. Nachrücker ist der Tierarzt Michael Zott.

