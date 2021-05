Schockanruf: Älteres Ehepaar zahlt 20.000 Euro an Betrüger

Weil die Tochter angeblich nach einem Unfall in Untersuchungshaft muss, zahlt ein älteres Ehepaar aus dem Raum Aichach 20.000 Euro. So läuft die Übergabe.

Opfer von Betrügern ist am Freitag ein älteres Ehepaar aus dem Raum Aichach geworden. Nach einem sogenannten Schockanruf bezahlten die 76-jährige Frau und ihr gleichaltriger Ehemann 20.000 Euro an unbekannte Betrüger.

Aichach: Eine unbekannte Frau gibt sich am Telefon als Tochter aus

Die telefonische Nachricht wirkte offenbar exakt so, wie es die Betrüger geplant hatten. Laut Polizei hatte sich eine unbekannte Frau am Telefon bei der 76-Jährigen als ihre Tochter ausgegeben. Sie erzählte, dass sie in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nun in Untersuchungshaft müsse. Nur die sofortige Zahlung von 35.000 Euro könnte ihr das ersparen.

Offenbar einigten sich beide Seiten schließlich auf eine Summe von 20.000 Euro. Das Ehepaar jedenfalls hob eine solche Summe bei der Bank ab. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage erläuterte, sollte das Paar das Geld zum Justizpalast nach Augsburg bringen. Dort angekommen, erhielten die beiden allerdings einen Anruf. Die Justizkasse habe schon geschlossen, sie sollten die 20.000 Euro zu einem Supermarktparkplatz bringen.

Telefonbetrug: Ein etwa 40 Jahre alter Mann nimmt die 20.000 Euro entgegen

Auch dieser Aufforderung kam das Ehepaar nach. Auf dem Parkplatz des Marktes übergaben die Senioren schließlich die 20.000 Euro an einen etwa 40 Jahre alten, südländisch wirkenden Mann, der etwa 1,70 Meter groß war. Bislang gibt es noch keinen Hinweis auf die Täter.

