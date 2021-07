Aichach/Schrobenhausen

vor 17 Min.

Erzeuger und Verbraucher treffen sich beim Marktschwärmer in Aichach

Im Hinterhofbräu in der Auenstraße ist die Aichacher Abholstation der Marktschwärmerei aus Schrobenhausen. Die ersten Kunden nehmen an der Ausgabe von Eva Schießl (rechts) die bestellten Waren entgegen.

Plus Ein digitaler Bauernmarkt setzt auf regionale Netzwerke. Ein Projekt aus Schrobenhausen fasst jetzt auch in Aichach Fuß. Wie es funktioniert.

Von Gerlinde Drexler

Der Fetakäse ist gerade ausverkauft, die Saison für Rhabarber und Spargel vorbei. Neu im Angebot sind beim Marktschwärmer frisch geerntete Holunderblüten. Die Kombination aus Online-Shop und digitalem Bauernmarkt holte Till Huesmann als Koordinator in das Schrobenhausener Land. Seit Kurzem gibt es von der Marktschwärmerei auch in Aichach beim Hinterhofbräu in der Auenstraße 2 eine Abholstation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen