Sido im M-Eins: Bislang gibt es keine Corona-Infektionswelle

Nach vielen Monaten Zwangspause wegen Corona durften am 1. Oktober wieder Discos in Bayern öffnen. Das M-Eins in Aichach feierte das am Freitag und Samstag mit Rapper Sido. Wenige Tage später stellte sich heraus, dass eine Besucherin mit dem Coronavirus infiziert ist.

Foto: Melanie Nießl