vor 22 Min.

Aichach: Sieben Autos zerkratzt und Reifen zerstochen

In Aichach wurden mindestens sieben Autos beschädigt.

Unbekannte beschädigen sieben Fahrzeuge im Stadtgebiet. Die Polizei vermutet weitere Schäden und sucht Zeugen und Geschädigte.

Mindestens sieben geparkte Fahrzeuge beschädigten laut Polizeibericht zwei unbekannte Täter in Aichach. Eine Zeugin beobachtete, wie sie am Freitag gegen drei Uhr morgens, vom Stadtplatz kommend, auf der Fahrbahn in der Prieferstraße ostwärts gingen.

Auf Höhe eines in der Prieferstraße geparkten Fahrzeugs ging einer der beiden in die Hocke und hantierte im Bereich der Reifen. Gegen 7 Uhr morgens bemerkte die Zeugin bei Tageslicht, dass genau bei diesem Auto die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt und beide Reifen zerstochen waren. An fünf weiteren in der Prieferstraße geparkten Fahrzeugen stellte sie ähnliche Beschädigungen fest.

Die Beschreibung der vermutlichen Täter: Eine männliche Person, feste Statur, kurze dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt, einer hellen Short und dunklen Schuhen. Die zweite Person war entweder männlich oder weiblich, von sehr schlanker Statur, trug eine rote Jacke und schob ein Fahrrad.

Bei der Polizei Aichach sind bisher die Halter von insgesamt fünf beschädigten Fahrzeugen (vier in der Prieferstraße und ein weiteres auf dem Parkplatz des Ärztehauses in der Martinstraße) bekannt. Die Schadenshöhe an diesen fünf Fahrzeugen beträgt etwa 8000 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass an deutlich mehr geparkten Fahrzeugen im Bereich Stadtplatz - Martinstraße - Prieferstraße die Seiten zerkratzt, Reifen zerstochen oder Außenspiegel abgetreten wurden. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Aichach in Verbindung zu setzen, Telefon 08251/8989-11. (AN)

