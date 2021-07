So fällt die Bilanz der Landesausstellung in Aichach aus

Plus Die Landesausstellung bringt der Stadt Aichach weniger Einnahmen als erwartet ein. Die Verantwortlichen sehen in ihr aber trotzdem einen Gewinn für die Stadt.

Später begonnen, früher beendet, dazwischen eingeschränkte Besucherzahlen: Die Bayerische Landesausstellung 2020 in Aichach und Friedberg hatte unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu leiden. Dennoch kam Hauptamtsleiterin Aurelija Igel, die im Aichacher Stadtrat einen Abschlussbericht erstattete, insgesamt zu einem positiven Fazit.