So könnten Aichacher Seniorinnen und Senioren mobiler werden

Plus Der Aichacher Seniorenbeirat spricht in seiner Sitzung über ein neues Bussystem, das Lücken im öffentlichen Nahverkehr schließen könnte.

Besonders im ländlichen Raum sind viele Menschen auf ihr Auto angewiesen. Problematisch wird das spätestens dann, wenn ältere Menschen nicht mehr selbst Autofahren können oder wollen. Dieses Thema beschäftigte auch den Aichacher Seniorenbeirat in seiner jüngsten Sitzung. Dort stellte Josef Brandner, Geschäftsführer von Flexibus aus dem Kreis Günzburg, sein Unternehmen vor.