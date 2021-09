Aichach

Soll der Stadtplatz autofrei werden? So ist die Stimmung in Aichach

Braucht Aichach einen autofreien Stadtplatz? Johannes Kügle aus Aichach findet den Zustand so, wie er ist, gut.

Plus Kommt er - oder kommt er nicht? Das Dauerthema "Autofreier Stadtplatz" steht derzeit in Aichach wieder auf der Agenda. Wir haben uns dazu in der Stadt umgehört.

Von Gerlinde Drexler

Autofrei soll der Aichacher Stadtplatz werden. Das wünscht sich die SPD und hat einen Probebetrieb für ein halbes Jahr 2022 beantragt, beschränkt auf die Zone von der Koppoldstraße bis zum Rathaus und von Samstagnachmittag bis Sonntagabend. Eine Mehrheit gibt es im Stadtrat bislang nicht dafür, Ende September berät er erneut. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, was sie von der Idee halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

