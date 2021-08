Aichach

vor 32 Min.

"Spiel ohne Grenzen": Kurioses Fundstück in Aichach weckt große Erinnerungen

Ausgefallene Aufgaben waren die spotliche Herausforderung für die Kandidaten der Spielshow Spiel ohne Grenzen. Die Aichacher Mannschaft hat trotz viertem Platz im Halbfinale in Portugal im September 1979 gute Erinnerungen an die Wettkämpfe.

Plus 1979 war eine Mannschaft aus Aichach beim Halbfinale von "Spiel ohne Grenzen" in Portugal dabei. Nun tauchte ein Fundstück von damals überraschend wieder auf.

Von Gerlinde Drexler

Der erste Platz bei der Generalprobe löste Entsetzen bei den Aichachern aus. Daran kann sich Robert Held noch gut erinnern. Der Oberwittelsbacher war vor gut 40 Jahren eines der Mitglieder der Aichacher Mannschaft beim Halbfinale der Spielshow "Spiel ohne Grenzen" in Portugal. Wolfgang Brandner, Vorsitzender des Heimatvereins Aichach, fieberte damals als 13-Jähriger vor dem Fernseher mit. "Die Sendung war ein Straßenfeger", erinnert er sich. Deshalb traute er seinen Augen kaum, als er Anfang Mai die Tafel, mit der die Mannschaft damals in die Arena in portugiesischen Estoril einmarschierte, auf dem Milchwerk-Gelände stehen sah. Brandner übergab sie am Freitag der Stadt Aichach für das Stadtmuseum. Dabei offenbarte sich auch, wo die Tafel die vergangenen 42 Jahre verbracht hatte.

