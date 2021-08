Aichach

Sportlerin des Jahres: Was Ski-Talent Anna-Sophie Sitzmann noch vorhat

Plus Anna-Sophie Sitzmann ist 17 Jahre alt, ein vielversprechendes Ski-Talent - und unsere Sportlerin des Jahres. Welche Ziele die Aichacherin trotz Corona verfolgt.

Von Max Kramer

Es begann auf einem kleinen Hügel, im Alter von vier Jahren. Anna-Sophie Sitzmann stand damals zum ersten Mal auf Skiern, ihre Mutter hatte sie zu einem Kurs angemeldet. Heute, 13 Jahre später, ist aus ihr eines der größten Talente geworden, die die Skiszene im Wittelsbacher Land zu bieten hat. Bis Corona kam, reihte Sitzmann Erfolg an Erfolg. Stadt- und Kreismeisterschaften drückte sie ihren Stempel auf, auch der erwachsenen Konkurrenz - Vater Thomas inbegriffen - blieb immer häufiger nur das Nachsehen. Nun kann sich die 17-Jährige einen weitere Pokal ins Regal stellen: Sie ist AN-Sportlerin des Jahres 2020. Was kommt als Nächstes?

