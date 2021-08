Stadt Aichach schreibt Luftreiniger für ihre Schulen aus

Plus Aichach stattet seine Schulen mit Luftreinigern aus. Die Entscheidung für teurere Plasmatechnik fällt im Bauausschuss des Stadtrats mit 6:5 Stimmen knapp aus.

Der Stadtrat von Aichach hat den Bauausschuss mit der Ausschreibung der Luftfilter für die Schulen beauftragt. Dieses Thema wurde jetzt kurzfristig in dessen Tagesordnung aufgenommen. Beim Kauf von 277 mobilen Geräten wären Kosten von 415.000 Euro angefallen, dabei hätte es 195.000 Euro an Förderung vom Freistaat gegeben. Doch der Ausschuss ging einen anderen Weg.