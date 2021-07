Stadtbücherei Aichach bietet Leseclub für die Ferien an

Kinder und Jugendliche können sich in den Ferien Medien ausleihen, die es bisher noch nicht in der Aichacher Stadtbücherei gab. Wie der Leseclub funktioniert.

Der Leseclub 2021 startet demnächst. Wie die Aichacher Stadtbücherei mitteilt, stellt die Bücherei - wie im Vorjahr - über die Sommerferien ausgewählte Kinder- und Jugendbücher im Rahmen eines Leseclubs für alle interessierten Leserinnen und Leser zur Verfügung.

Diese ausgewählte Sommerlektüre für neue Leseabenteuer kann von Freitag, 23. Juli bis Montag, 20. September ausgeliehen werden. Im Gegensatz zu 2020 handelt es sich bis auf eine Handvoll Medien diesmal um Bücher, die sich bis jetzt noch nicht in der Ausleihe befanden.

Spannende Abenteuer von der Aichacher Stadtbücherei

In diesem Jahr beteiligt sich die Bücherei Aichach zwar nicht am bayernweiten Sommerferienleseclub, hat aber trotzdem ein Angebot für alle zusammengestellt, die sich auf neue spannende, fantastische oder romantische Leseabenteuer freuen. Ausleihen kann man sich zwei Bücher für zwei Wochen. Eine Verlängerung oder Vormerkung auf bestimmte Bücher ist nicht möglich. Im Katalog der Bücherei können vorab alle bereitgestellten Medien unter dem Schlagwort "SFLC 21" angesehen werden.

Am Ende der Leseclubzeit bekommen laut Bücherei diejenigen, die am meisten gelesen haben, eine kleine Überraschung. (AN)

