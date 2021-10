Aichach

vor 2 Min.

Stadtrat bestellt 267 Luftreinigungsgeräte für Schulen und Kitas

Plus In nichtöffentlicher Sitzung vergibt der Aichacher Stadtrat eine ganze Reihe von Aufträgen, auch für den Winterdienst, Kanalarbeiten und das Wasserwerk.

Von Claudia Bammer

Mobile Luftreinigungsgeräte schafft die Stadt Aichach wegen der Corona-Pandemie für ihre Schulen und Kindertagesstätten (Kitas) an. Den Auftrag dafür hat der Stadtrat nun in nichtöffentlicher Sitzung vergeben. Wie Bauamtsleiterin Carola Küspert informierte, liefert die LTEG GmbH aus Rain am Lech 267 Geräte für einen Angebotspreis von rund 404.000 Euro. Enthalten sind darin auch Installation und Wartung für drei Jahre. Wie Bürgermeister Klaus Habermann ergänzte, liegt der Anteil der Stadt nach Abzug der Förderung durch den Freistaat bei etwa 240.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

