Aichach

vor 40 Min.

Stadtrat verzichtet auch künftig auf Hybridsitzungen und Livestreams

Plus Der Aichacher Stadtrat beschließt ohne große Diskussion seine neue Geschäftsordnung. Ein Vorschlag für mehr Bürgernähe soll im September Thema sein.

Von Claudia Bammer

Wer eine Diskussion im Aichacher Stadtrat oder seinen Ausschüssen verfolgen will, muss sich auch künftig in den Sitzungssaal beziehungsweise in die TSV-Turnhalle begeben: Der Stadtrat entschied sich am Donnerstagabend mehrheitlich dagegen, Sitzungen als Livestream im Internet zu übertragen. Ebenso abgelehnt hat er sogenannte Hybridsitzungen, bei denen sich einzelne Stadträte und Stadträtinnen per Videoübertragung im Internet zuschalten könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

