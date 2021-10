Städtischer Bauhof bekommt Lager- und Schüttboxen

Plus Die Stadt Aichach geht den nächsten Schritt des Masterplans an, der den Stadtbauhof für die Zukunft rüsten soll. Eine neue Salzhalle wird nicht mehr gebraucht.

Die neue Fahrzeug- und Gerätehalle für den städtischen Bauhof in Aichach ist fast fertig. Im Bauausschuss des Stadtrats ging es nun schon um das nächste Projekt: 2022 soll der Bauhof mehrere Lager- und Schüttboxen bekommen. Dafür gab es im Ausschuss einhellige Zustimmung.