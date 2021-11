Aichach

vor 31 Min.

Steigende Gebühren: Abwasser kostet in Aichach künftig mehr

Für die Ertüchtigung der Kläranlage will die Stadt Aichach Geld ansparen. Ab Januar gelten höhere Abwassergebühren.

Plus Der Finanzausschuss plädiert für eine Erhöhung um 58 Cent auf 2,19 Euro pro Kubikmeter. Damit will er vorsorgen für notwendige Arbeiten an der Kläranlage.

Von Claudia Bammer

Die Abwassergebühren in Aichach sollen zum Januar 2022 steigen. Nach der Kalkulation der Firma Schneider und Zajontz, die Kämmerin Sandra Rauh im Finanzausschuss des Stadtrats am Mittwochabend vorstellte, soll die Gebühr für Schmutzwasser von derzeit 1,61 Euro pro Kubikmeter um 58 Cent auf 2,19 Euro steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen