Steinbänke am Griesbacherl sind abgebaut

Vandalismus hat an dem Treffpunkt von Jugendlichen beim Kinderhort an der Schulstraße überhand genommen. Deshalb hat der Bauhof die Bänke nun abgebaut.

Zwei Bänke, die bislang am Aichacher Griesbacherl zum Verweilen einluden, sind aus dem Stadtbild verschwunden. Die beiden Steinbänke flankierten in einer halbrunden Mauernische den Eingang zum Garten des Kinderhorts Mariä Himmelfahrt an der Schulstraße. Abmontiert hat sie der städtische Bauhof. Das bestätigt Bauamtsleiterin Carola Küspert auf Nachfrage. Der Grund: In dem Bereich habe es zunehmend Fälle von Vandalismus gegeben, wie Küspert sagt.

Scherben und Hundekot im Sandkasten

Agnes Kunz, Leiterin des Kinderhorts, bestätigt das. Die Bänke seien offenbar ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche gewesen. Nachbarn hätten sich über Lärm beklagt, so Kunz. Im Garten des Horts, den 44 Kinder von der ersten bis zur vierten Jahrgangsstufe besuchen, landete regelmäßig Müll. Softgetränke wurden über die Rutsche geschüttet, Glasflaschen zerschlagen und die Scherben im Sandkasten verteilt. Dort seien auch offene Hundekotbeutel gelandet, erzählt Kunz. Vor wenigen Wochen wurde außerdem mit roher Gewalt das massive, eiserne Gartentor aus seiner Verankerung gerissen.

Plakat eines "wütenden Aichacher Bürgers"

Dass nun die Bänke verschwunden sind, bedauert Kunz. "Sie waren wunderschön." Seither stellt sie allerdings auch weniger Vandalismus fest.

Die Steinbänke werden von einigen Bürgern vermisst, wie dieses Plakat zeigt. Foto: Erich Echter

Auch ein "wütender Aichacher Bürger" vermisst die Bänke. Er hat ein Plakat an dem Gartentor angebracht, auf dem er die sinnlose Zerstörungswut beklagt. (bac)

