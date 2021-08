Aichach

Stereostadion: Aichacher genießen endlich wieder Festival-Atmosphäre

Plus Stereostadion, die kleine Ausgabe von Stereostrand, kommt in Aichach gut an. Das Festival ist bestens organisiert und läuft rund - bis ein Gewitter kommt.

Von Manfred Zeiselmair

Das Kultursommer-Mobil, das von Juli bis September mit Musik und Unterhaltung für Groß und Klein durchs Wittelsbacher Land tourt, hat Fahrt aufgenommen. Nach Stationen in Friedberg, Aindling und Pöttmes war am Freitag im Aichacher Josef-Bestler-Stadion Festivalfeeling angesagt. Für das "Stereostadion" haben sich die Macher von Kultursommer Wittelsbacher Land und Stereostrand zusammengetan und - in rekordverdächtiger Vorbereitungszeit - ein vielseitiges Programm für Jung und Junggebliebene zusammengestellt. Schon im Vorfeld waren die auf 500 beschränkten kostenlosen Online-Tickets innerhalb von wenigen Minuten vergriffen. Wenngleich ein überraschendes Unwetter am Abend für einen verfrühten Abbruch sorgte, war die Open-Air-Veranstaltung mit viel Musik und großem Kinderprogramm ein voller Erfolg.

