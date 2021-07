Straße nach Oberwittelsbach soll verbessert werden

Plus Im Bauausschuss Aichach stellt ein Planer drei Varianten vor. Klar ist: Billig wird es in keinem Fall. Oberste Priorität hat der Schutz der Baumallee.

Die Straße zwischen Aichach und dem Ortsteil Oberwittelsbach ist in einem schlechten Zustand. Wie dieser verbessert werden kann, dafür gibt es verschiedene Ideen, die von einer Fahrbahnsanierung bis zum Vollausbau reichen. Drei Varianten stellte Planer Robert Müller vom Ingenieurbüro Mayr in Untergriesbach im Aichacher Bauausschuss vor.