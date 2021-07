Aichach

12:53 Uhr

Streit in Aichach endet mit Handgreiflichkeiten und Sachbeschädigung

Auf dem Gelände einer Tankstelle in Aichach geraten ein 21-Jähriger und ein 41-Jähriger in Streit. Dieser eskaliert, und der 21-Jährige greift seinen Gegner mit einem Werkzeug an.

Bei einem Streit zwischen zwei Männern ist ein Auto beschädigt worden. Die verbale Auseinandersetzung begann am Donnerstag gegen 20 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Schrobenhausener Straße in Aichach. Dort hatten sich ein 21-Jähriger und ein 41-Jähriger zufällig getroffen. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten sie in Streit. Wie die Polizei berichtet, holte der 21-Jährige daraufhin ein Werkzeug aus seinem Wagen. Er versuchte, den 41-Jährigen damit zu schlagen, aber traf ihn nicht. Handgreiflichkeiten in Aichach: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Bei der Rangelei wurde das Fahrzeug eines unbeteiligten Tankstellenkunden beschädigt. Zeugen vor Ort konnten letztendlich die Situation beruhigen und die Polizei alarmieren. Der Täter wurde zunächst festgenommen und nach entsprechender Abklärung wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Verletzt wurde niemand. (kneit)

