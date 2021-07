Tiefgaragen-Zufahrt auf Beck-Insel bleibt ein Schwarzbau

Plus Eine unrechtmäßig gebaute Tiefgaragen-Zufahrt bleibt nur geduldet. Der Aichacher Bauausschuss lehnt einen Tekturantrag ab. Die Vorgeschichte ist lang.

Um einen geduldeten Schwarzbau handelt es sich bei einer Tiefgaragen-Zufahrt eines Mehrfamilienhauses auf der Beck-Insel in Aichach. Einen neuen Versuch, diese im Nachhinein zu legalisieren, geht der Aichacher Bauausschuss nicht mit. Er hat einen Tekturantrag dafür abgelehnt. Mit beantragt waren auch eine Verlegung einer Mülltonnnen-Anlage, ein Wintergarten auf einer Terrasse und eine behindertengerechte Rampenanlage. Der Bauausschuss verweigerte einstimmig sein Einvernehmen.