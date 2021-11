Aichach

vor 17 Min.

Trotz Corona: Rekordeinnahmen aus Einkommensteuer in Aichach

Plus Bürgermeister Klaus Habermann zieht bei der Bürgerversammlung eine positive finanzielle Bilanz. Hohe Kosten muss die Stadt für die Kinderbetreuung tragen.

Von Johann Eibl

Die Stadt Aichach ist bisher in finanzieller Hinsicht mit den Problemen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, relativ gut über die Runden gekommen. Das war eine der Kernaussagen von Bürgermeister Klaus Habermann am Mittwoch bei der Bürgerversammlung in der TSV-Turnhalle in Aichach.

