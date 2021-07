Aichach

vor 37 Min.

Umfrage: Interessiert die Aichacher die EM ohne Deutschland noch?

Plus Aus der Traum vom EM-Titel für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber das Turnier geht weiter. Interessieren sich die Fußballfans in Aichach noch dafür?

Von Gerlinde Drexler

Die Engländer kriegten sich kaum ein vor Freude über ihren Sieg im Achtelfinale in Wembley am Dienstagabend, bei den deutschen Spielern gab es lange Gesichter. Sie sind ausgeschieden. Wie halten es nun aber die Fußballfans? Verfolgen sie die Europameisterschaft trotzdem weiter, haben sie einen Favoriten oder haben sie jedes Interesse daran verloren? Das wollten wir von Passanten am Stadtplatz wissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

