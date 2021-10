Aichach

18:58 Uhr

Umfrage in Aichach: Fällt es Ihnen leicht, sich auf Winterzeit umzustellen?

Plus Bei der Zeitumstellung werden Sonntagnacht die Uhren eine Stunde zurückgestellt. Wir haben Menschen in Aichach gefragt, ob Ihnen die Umstellung leicht fällt.

Von Gerlinde Drexler

Am Wochenende ist es wieder so weit: Die Sommerzeit verabschiedet sich, und die Uhr wird in der Nacht auf Sonntag um eine Stunde zurück auf die Winterzeit gedreht. Die Winterzeit ist eigentlich unsere „normale“ Zeit. Die Sommerzeit war eingeführt worden, um an langen Sommerabenden Energie einzusparen. Wir wollten von Passanten am Stadtplatz wissen, wie leicht oder schwer ihnen die Umstellung fällt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen