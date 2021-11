Aichach

vor 2 Min.

Umfrage in Aichach: Was halten Sie von einer Verschärfung der Regeln?

Plus Die Corona-Lage im Wittelsbacher Land bleibt angespannt und nun werden Regeln verschärft. Wir haben die Menschen am Aichacher Stadtplatz gefragt, was sie davon halten.

Von Gerlinde Drexler

Die Corona-Zahlen steigen in Bayern weiter an. Die Staatsregierung reagiert darauf mit einer Verschärfung der Maßnahmen. Springt die Krankenhaus-Ampel landesweit auf Gelb, gilt in Diskos, Klubs und ähnlichen Einrichtungen die 2G-Regel. Bei einer roten Ampel werden die Maßnahmen erneut verschärft. Wir haben Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie dazu stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen