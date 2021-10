Unbekannte beschädigen Urnengräber auf dem Neuen Friedhof in Aichach

Die Täter beschädigen die Verglasung der Grablichter an fünf Gräbern des Neuen Friedhofs in Aichach. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Die Aichacher Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen auf dem neuen Friedhof in Aichach. Dort hatten sich Unbekannte in der Nacht zum Samstag an Urnengräbern zu schaffen gemacht.

Die Polizei registriert Beschädigungen an fünf Gräbern in Aichach

Laut Polizei waren die Täter zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, zugange. Sie beschädigten die Verglasung der Grablichter an fünf verschiedenen Urnengräbern. Laut Polizei geschah das "offensichtlich gewaltsam" und nicht versehentlich. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AZ)